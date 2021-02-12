Арендующая одежду Катерина Шпица: Я не богатая – я зажиточная

Актриса Екатерина Шпица призналась, что у нее постоянно возникают проблемы с выбором нарядов на красные дорожки. Уже готовые платья от дизайнеров, например, не сидят на ее фигуре.

Подбирать образы для выходов в свет звезде сериала "Полярный" помогает стилист Ирина. У Екатерины Шпицы очень тонкая талия – всего 59 сантиметров, поэтому найти подходящий наряд не так просто. Более того, часто дизайнеры игнорируют заранее присланные мерки и привозят платья, которые велики. Шпица полагает, что люди не верят, что она действительно такая миниатюрная.

Наряды на красные дорожки актриса берет в аренду. Одежду, взятую напрокат, нельзя ушить и в этом проблема.

Екатерина Шпица не понимает зачем отдавать по 50 – 100 тысяч за платье, которое она больше никогда не наденет. "Не делала бы этого, даже если бы была богатой, а я не богатая – я зажиточная", – рассудила знаменитость. Звезда сериала "Полярный" считает неразумным приобретать одежду на один раз, в том числе и по морально-этическим соображениям.

Шпица подчеркнула, что в обычной жизни она не зациклена на том, как выглядит. Артистка не задумывается, что о ней скажут люди. Катерина предпочитает простые футболки, джинсы и кроссовки. Макияж артистка часто игнорирует.

Между тем на торжественных мероприятиях знаменитость предпочитает выглядеть безупречно. Катерина Шпица перфекционистка, поэтому всегда старается соответствовать собственному представлению о прекрасном. Каждый выход в свет для знаменитости – это манифест о красоте и женственности.