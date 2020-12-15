Появившаяся на публике звезда "Друзей" удивила преображением: минус 10 лет

Несмотря на пандемию коронавируса, съемочный процесс многих фильмов продолжается. Например, недавно к работе вернулся Мэттью Перри. Сейчас он снимается в киноленте "Не смотри вверх", премьера которой состоится в 2021 году.
Ради участия в новом проекте Перри преобразился. Кажется, что он помолодел на 10 лет. Стоит отметить, что несколько месяцев назад актер шокировал поклонников постаревшим внешним видом. Многие предположили, что во время карантина Мэттью просто перестал следить за собой.
Жизнь Перри, который долгое время боролся с алкогольной и наркотической зависимостями, вероятно, начала налаживаться. Актер выглядел печальным и подавленным прежде, чем он сделал предложение своей 30-летней избраннице Молли Гурвиц. Когда влюбленные оформят брак, пока неизвестно.
Напомним, в скором времени Мэттью Перри приступит к съемкам продолжения сериала "Друзья" вместе с Дженнифер Энистон, Лизой Кудроу и другими звездами. Из-за пандемии коронавируса планы студии, занимающейся этим проектом, были нарушены. Очевидно, что работа над сериалом начнется только в следующем году.
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