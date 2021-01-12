"Это его проблемы": Богомолов резко отреагировал на внезапное нападение Милонова

Премьера сериала "Псих" состоялась 5 ноября 2020 года. Ленту транслирует сервис more.tv по платной подписке. Не так давно две серии проекта появились на "Ютуб", что возмутило депутата Госдумы Виталия Милонова. По словам политика, картина "Псих" изобилует ненормативной лексикой, также некритично освещает тему наркотической зависимости.
Милонов считает, что такой контент может представлять опасность. Ленты, подобные "Психу", развязывают руки тем, кто продвигает вредную информацию в Сети.
Константин Богомолов, сыгравший в картине главную роль, отреагировал на заявление Виталия Милонова. Артист заявил, что сериал "Псих" не нарушает действующие российские законы, не занимается пропагандой употребления наркотических веществ.
"И если депутат хочет поменять закон – это его проблемы", – резко ответил Милонову Богомолов. Константин подчеркнул, что ранее создатели сериала "Псих" не сталкивались с осуждением из-за использования мата.
Напомним, в конце 2020 года принят законопроект, который вынуждает соцсети препятствовать популяризации материала содержащего матерщину. Также депутаты Госдумы ужесточили наказание за пропаганду употребления запрещенных веществ.
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