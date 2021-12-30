Распутство, слабоумие и грызня после похорон: детали личной жизни звезды "Коломбо" Питера Фалька

Жизнь известного актера была весьма насыщена на события.

В уходящем, 2021 году, американскому сериалу "Коломбо" исполнилось 50 лет. Мировая премьера картины состоялась в 1971 году. В центре сюжета криминальной драматической ленты – причудливый лейтенант полиции, который расследует преступления в Лос-Анджелесе. Роль детектива в мятом плаще исполнил актер Питер Фальк. Интересно, что лейтенанта Коломбо изначально создавали для другого артиста – Бинга Кросби, но тот предпочел изнуряющим съемкам поле для гольфа. Нежелание коллеги работать было на руку Фальку – первое время актера не рассматривали на главную роль, так как он был слишком молод.

Сериал "Коломбо" сделал Питера Фалька звездой международного масштаба. На пике карьеры артист зарабатывал 300 тысяч долларов за эпизод. Между тем ранее в триумф Питера Фалька никто не верил. Агенты прямо говорили артисту, что он никогда не добьется успеха на экране из-за отсутствия глаза. В трехлетнем возрасте Питеру удалили орган из-за злокачественной опухоли. Фальк всю жизнь носил стеклянный протез.

Герой знаменитости, Фрэнк Коломбо, был отличным семьянином – преданным мужем и заботливым отцом. Между тем сам Питер Фальк верностью женам не отличался. Артист, как говорят, не пропускал ни одной юбки. Кроме того, звезда "Коломбо" много пила и не выпускала сигарету из рук.

В 1960 году Питер Фальк женился на Элис Майо, с которой был знаком со студенческой скамьи. Супруги удочерили двух девочек – Кэтрин и Джеки. Этот брак знаменитости просуществовал 16 лет и был настоящим кошмаром для Майо. Долгое время Элис закрывала глаза на распутство мужа ради детей. Когда терпение женщины лопнуло, она подала на развод.

Меньше чем через год после расставания с первой женой звезда сериала "Коломбо" обзавелась второй. Ею стала актриса Шера Данезе. Новая избранница была на 22 года моложе Питера Фалька. С Данезе Фальк познакомился за несколько лет до развода. Вторая жена артиста, к слову, снималась в нескольких эпизодах сериала "Коломбо".

В Голливуде Питер и Шера были известны как "драчливые Фальки". Супруги постоянно конфликтовали, дрались, ломали вещи, но всегда мирились. Этот брак Фалька продлился 32 года – до смерти артиста, хотя актер и его избранница дважды пытались развестись.

В 2008 году фанаты "Коломбо" узнали печальную новость – у Питера Фалька диагностировали болезнь Альцгеймера. Незадолго до этого артиста заметили на улице города в невменяемом состоянии – он впал в слабоумие, ничего и никого не узнавал.

Шера Данезе стала официальным опекуном Питера Фалька, что не понравилось одной из его дочерей, Кэтрин. Женщина обвинила мачеху в корысти и заявила, что та отказывает ей в доступе к отцу.

Кэтрин утверждала, что Шера плохо присматривает за ее папой: однажды артист сел за руль, врезался в здание и получил серьезные травмы головы. Кроме того, дочь переживала из-за денег на счетах Фалька.

Питер Фальк умер на 84-м году жизни 23 июня 2011 года в своем доме в Беверли-Хиллз. Кэтрин и Джеки не смогли присутствовать на похоронах отца. Дело в том, что наследницам Фалька не сообщили о его смерти, дате и месте похорон.

После этого родственники звезды сериала "Коломбо" затеяли грызню за его наследство. В своем завещании Фальк оставил большую часть имущества второй жене, с чем не согласились его дочери.

Поговаривают, что Питер отписал шестизначное наследство Кэтрин и Джеки. Однако указал в завещании пункт, в соответствии с которым женщины теряют право на деньги, если попытаются оспорить его последнюю волю.