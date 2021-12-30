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Сериалы
Распутство, слабоумие и грызня после похорон: детали личной жизни звезды "Коломбо" Питера Фалька

Распутство, слабоумие и грызня после похорон: детали личной жизни звезды "Коломбо" Питера Фалька

Жизнь известного актера была весьма насыщена на события.
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В уходящем, 2021 году, американскому сериалу "Коломбо" исполнилось 50 лет. Мировая премьера картины состоялась в 1971 году. В центре сюжета криминальной драматической ленты – причудливый лейтенант полиции, который расследует преступления в Лос-Анджелесе. Роль детектива в мятом плаще исполнил актер Питер Фальк. Интересно, что лейтенанта Коломбо изначально создавали для другого артиста – Бинга Кросби, но тот предпочел изнуряющим съемкам поле для гольфа. Нежелание коллеги работать было на руку Фальку – первое время актера не рассматривали на главную роль, так как он был слишком молод.

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Сериал "Коломбо" сделал Питера Фалька звездой международного масштаба. На пике карьеры артист зарабатывал 300 тысяч долларов за эпизод. Между тем ранее в триумф Питера Фалька никто не верил. Агенты прямо говорили артисту, что он никогда не добьется успеха на экране из-за отсутствия глаза. В трехлетнем возрасте Питеру удалили орган из-за злокачественной опухоли. Фальк всю жизнь носил стеклянный протез.

Герой знаменитости, Фрэнк Коломбо, был отличным семьянином – преданным мужем и заботливым отцом. Между тем сам Питер Фальк верностью женам не отличался. Артист, как говорят, не пропускал ни одной юбки. Кроме того, звезда "Коломбо" много пила и не выпускала сигарету из рук.

В 1960 году Питер Фальк женился на Элис Майо, с которой был знаком со студенческой скамьи. Супруги удочерили двух девочек – Кэтрин и Джеки. Этот брак знаменитости просуществовал 16 лет и был настоящим кошмаром для Майо. Долгое время Элис закрывала глаза на распутство мужа ради детей. Когда терпение женщины лопнуло, она подала на развод.

Меньше чем через год после расставания с первой женой звезда сериала "Коломбо" обзавелась второй. Ею стала актриса Шера Данезе. Новая избранница была на 22 года моложе Питера Фалька. С Данезе Фальк познакомился за несколько лет до развода. Вторая жена артиста, к слову, снималась в нескольких эпизодах сериала "Коломбо".

В Голливуде Питер и Шера были известны как "драчливые Фальки". Супруги постоянно конфликтовали, дрались, ломали вещи, но всегда мирились. Этот брак Фалька продлился 32 года – до смерти артиста, хотя актер и его избранница дважды пытались развестись.

В 2008 году фанаты "Коломбо" узнали печальную новость – у Питера Фалька диагностировали болезнь Альцгеймера. Незадолго до этого артиста заметили на улице города в невменяемом состоянии – он впал в слабоумие, ничего и никого не узнавал.

Шера Данезе стала официальным опекуном Питера Фалька, что не понравилось одной из его дочерей, Кэтрин. Женщина обвинила мачеху в корысти и заявила, что та отказывает ей в доступе к отцу.

Кэтрин утверждала, что Шера плохо присматривает за ее папой: однажды артист сел за руль, врезался в здание и получил серьезные травмы головы. Кроме того, дочь переживала из-за денег на счетах Фалька.

Питер Фальк умер на 84-м году жизни 23 июня 2011 года в своем доме в Беверли-Хиллз. Кэтрин и Джеки не смогли присутствовать на похоронах отца. Дело в том, что наследницам Фалька не сообщили о его смерти, дате и месте похорон.

После этого родственники звезды сериала "Коломбо" затеяли грызню за его наследство. В своем завещании Фальк оставил большую часть имущества второй жене, с чем не согласились его дочери.

Поговаривают, что Питер отписал шестизначное наследство Кэтрин и Джеки. Однако указал в завещании пункт, в соответствии с которым женщины теряют право на деньги, если попытаются оспорить его последнюю волю.

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Кадр: youtube.com
Автор: 30 декабря 2021, 18:50
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