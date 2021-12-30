Жуткая болезнь внука и сбор денег: как сейчас живет звезда сериала "Пуаро" Дэвид Суше

Артист Дэвид Суше отметил 75-летие, но продолжает активно работать.

Британский актер Дэвид Суше большинству российских зрителей знаком благодаря ленте "Пуаро", которая выходила на экраны с 1989 по 2013 год. Между тем на родине Суше знают как талантливейшего театрального актера, пятикратного номинанта престижной награды BAFTA и командора ордена Британской империи. Кроме того, Дэвид Суше получил рыцарское звание в знак признания его заслуг в драматургии и благотворительности. В середине декабря артист планировал приехать в Виндзорский замок на посвящение, но не смог из-за положительного результата теста на COVID-19.

Артист очень тщательно готовился к церемонии. "Ну что ж! Я только что подобрал свой утренний костюм для завтрашнего посвящения в рыцари в Виндзорском замке! Мне все еще кажется, что я сплю!" – писал он в личном аккаунте в "Твиттер", собираясь на мероприятие. Дэвид Суше был очень разочарован, когда коронавирусная инфекция спутала ему все карты. Артист не скрывал своего огорчения.

В мае 2021 года исполнитель роли Эркюля Пуаро отметил 75-летний юбилей. Несмотря на возраст, Дэвид Суше активно работает. Сейчас артист находится в турне по Великобритании, которое назвал "Пуаро и многое другое, ретроспектива".

"Я путешествую по 24 театрам Великобритании с единственной целью – ободрить людей и поприветствовать их в региональных театрах", – отмечает Суше.

Со сцены звезда "Пуаро" оглядывается на полвека своей театральной деятельности, рассказывает о ремесле, о съемках в сериале по книгам Агаты Кристи и личной жизни. Любителям сплетен на шоу Дэвида Суше делать нечего – артист не делится пикантными подробностями.

Суше продолжает активно сниматься. В 2018-м он работал в сериале "Пресса", затем появился в многосерийной ленте "Темные начала". На данный момент в разработке находится еще один кинопроект с участием Дэвида, но информация о нем пока не разглашается.

Звезда сериала "Пуаро" более 45 лет счастлива в браке. Супруга знаменитости, Шейла Феррис, ради семьи оставила актерскую карьеру. Дэвид Суше очень благодарен жене за ту жертву, которую она принесла, дабы он и его дети жили в комфорте. Суше не скрывает, что брак с ним – настоящее испытание. Дело в том, что артист слишком педантичен и вообще не помогает жене в быту. Целыми днями Дэвид увлеченно работает над своими ролями.

У Дэвида Суше двое детей. В 1981 году родился сын артиста Роберт, в 1983-м появилась на свет дочь Кэтрин. Сегодня первенец Дэвида Суше – капитан Королевской морской пехоты в отставке, а младший ребенок знаменитости работает физиотерапевтом.

В 2014-году в семье Дэвида Суше случилось большое горе – у новорожденного внука актера Тодда обнаружили серьезное неизлечимое заболевание – туберозный склероз. Этот редкий генетический недуг повреждает мозг, внутренние органы и кожу. При этой болезни образуются множественные доброкачественные опухоли. Исполнитель роли Эркюля Пуаро и его близкие столкнулись с отсутствием необходимых для ребенка лекарств. Выяснилось, что такие препараты не входят в перечень предоставляемых бесплатно, поэтому многим детям с туберозным склерозом отказывают в лечении. Дэвид Суше был возмущен царящей несправедливостью и занялся благотворительностью. Знаменитость собирает деньги для Ассоциации жертв туберозного склероза.