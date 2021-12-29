Большая семья и бокал вина за обедом: что стало с Анджелой Лэнсбери из "Она написала убийство"

Актриса Анджела Лэнсбери отметила 96-летие.

Карьера Анджелы Лэнсбери началась в "золотой век" Голливуда и успешно развивалась в течение 80 лет. В творческой копилке 96-летней артистки более 240 проектов, однако в России она известна благодаря сериалу "Она написала убийство".

Роли автора детективов Джессики Флетчер, помогающей полиции распутывать убийства, Анджела Лэнсбери отдала 12 лет. Этот образ был создан для другой американской знаменитости – Джин Степлтон, но та не захотела сниматься.

Каждая новая часть теленовеллы "Она написала убийство" приносил Анджеле Лэнсбери номинацию на "Эмми". 12 раз знаменитость попадала в шорт-лист в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале", но в числе победителей ни разу не оказалась. Впрочем, у Лэнсбери и без того достаточно наград – шесть "Золотых глобусов", статуэтки "Оскара" и "Британии", пять наград "Тони". Кроме того, в 2014 году Елизавета II лично вручила Анджеле орден Дамы-командора Британской империи.

В октябре текущего года Анджела Лэнсбери отметила 96-й день рождения. Несмотря на преклонный возраст, звезда иногда выходит на сцену. В кино артистка больше не снимается, так как не хочет играть дряхлых старух. Последние работы Лэнсбери на экране – это фильмы 2018 года "Пуговицы" и "Мэри Поппинс возвращается".

Сегодня самая большая радость звезды экрана – это семья. Впервые Анджела Лэнсбери пошла под венец в 19 лет. Ее супругом тогда стал коллега по цеху Ричард Кромвелл. Этот союз просуществовал всего год и был бездетным. Радость материнства актриса познала во втором браке с артистом Питером Шоу. После свадьбы Анджела усыновила сына Питера от прошлых отношений, Дэвида. В 1952 году Лэнсбери подарила супругу сына Энтони, а в 1953-м дочь Дейдру. В 2003 году муж артистки скончался. Брак Анджелы Лэнсбери и Питера Шоу является одним из самых долгих в истории Голливуда.

Сын звезды сериала "Она написала убийство" Энтони Пуллен Шоу – известный в США режиссер. В январе наследник знаменитости отпразднует 70-летний юбилей. У наследника Лэнсбери трое детей. Несколько лет назад Анджела стала прабабушкой.

"Одна из самых больших радостей для меня сейчас — это моя семья. Я только что впервые стала прабабушкой... Теперь это кажется довольно замечательным. И, конечно, я все порчу. Если есть что-то, для чего я хочу больше времени на этом этапе своей жизни, так это для них", – отмечала артистка в интервью 2017 года.

96-й день рождения Анджела Лэнсбери праздновала дома в Калифорнии, в кругу семьи. Актриса не чувствует себя на свой возраст. Говоря о секрете долголетия, знаменитость призналась, что принимает много витаминов и выпивает бокал вина за обедом.