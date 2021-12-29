"Сердечко разорвалось": трагическая смерть оказавшегося в тупике актера из "Долгой дороги в дюнах"

Советская знаменитость ушла совсем молодой.

Всесоюзную славу Юозас Киселюс получил в начале 80-х после старта на экранах сериала "Долгая дорога в дюнах". В киноэпопее кинематографиста Алоиза Бренча артист сыграл сына рыбака Артура Банга – смелого, доброго и совестливого героя, став в итоге заложником этой роли.

Юозас Киселюс появился на свет 22 июня 1949 года на севере Литвы в городе Ионишкис. После школьного выпускного будущая знаменитость собиралась поступать в академию лесного хозяйства, но в последний момент свое решение поменяла. Киселюс прошел отбор в Вильнюсскую консерваторию. Юозаса зачислили на актерское отделение.

Первую главную роль в карьере Юозас Киселюс получил в 1974 году, в фильме "Бубенчик". Затем последовали и другие работы – всего творческой копилке знаменитости 24 проекта. После "Долгой дороги в дюнах" развитие Юозаса как актера затормозилось. Образ доброго и романтичного героя намертво приклеился к Киселюсу, ролей другого плана ему не предлагали.

В перестройку типаж, который воплощал Юозас на экране, перестал быть востребованным. После выхода Литвы из состава СССР кино на родине Киселюса практически не снималось. Звезда сериала "Долгая дорога в дюнах" сидела без работы.

На тот момент у Юозаса Киселюса подрастали две дочки от первой жены и сын от второй супруги. Артист брался за любую возможность подзаработать, но денег все равно не хватало. На фоне финансовых трудностей у Киселюса развилась депрессия. Он оказался в тупике.

Мучили знаменитость и проблемы со здоровьем – у артиста был порок сердца. Однажды, возвращаясь с очередных неудачных проб, Юозасу стало плохо прямо на автобусной остановке. Артист с трудом добрался до дома, уже оттуда его забрала скорая.

После кардиограммы знаменитость оставили в больнице для дальнейшего наблюдения. В то время плачевной ситуация была не только в кино, но и в медицине. Когда у Юозаса поднялась температура, у медиков не нашлось жаропонижающих препаратов. Лекарства пришлось привозить одной из дочерей звезды сериала "Долгая дорога в дюнах". Киселюс оказался в реанимации, там его состояние стабилизировалось. Его начали обследовать. У кабинета рентгенолога артист встал с инвалидной коляски, чтобы поприветствовать женщину-врача.

"Он не мог сидеть, когда перед ним стояла дама, встал, и тут же его сердечко разорвалось", – рассказывала в одном из интервью исполнительница роли Марты в сериале Лилита Озолиня.

Юозас Киселюс скончался от разрыва аорты. Он умер 10 мая 1991 года. "Господи, он ушел совсем молодым, ему не исполнилось и 41 года", – сетовала Озолиня.