Каре и цветные очки: как сейчас выглядит игравшая Марту в сериале "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня

Актрису Лилиту Озолиню массовый советский зритель узнал благодаря сериалу "Долгая дорога в дюнах". В мелодраме Алоиза Бренча актриса сыграла красавицу Марту, влюбленную в рыбака Артура.
19 ноября Лилита Озолиня отметила 74-й день рождения. Советская звезда потрясающе выглядит для своих лет – остается красивой, стройной и элегантной. Актриса тщательно следит за внешностью и даже разработала для себя комплекс упражнений, который регулярно выполняет. Между тем звезда "Долгой дороги в дюнах" никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. На свежих видео Озолиня предстает с каре и в цветных очках.
Лилита Озолиня по-прежнему живет в Риге. Периодически знаменитость снимается в России. Например, в прошлом, 2020 году, на экраны вышел фильм режиссера Алексея Учителя "Цой", в котором снялась Лилита Озолиня.
Между тем основное место работы Лилиты Арвидовны – это сцена. Минувшим летом Озолиня и ее коллеги открыли новый сезон в театре "Дайлес". Звезда фильма "Долгая дорога в дюнах" выступила в творческом тандеме с пианистом Рейнисом Зариньшем. Несколько лет назад Лилита Озолиня презентовала спектакль по пьесе Алексея Щербака "Фонограмма" в Рижском театре русской драмы.
Есть у 74-летней знаменитости небольшой бизнес – она владеет собственной студией. Лилита Озолиня учит своих клиентов искусству коммуникации.
О личной жизни звезда сериала "Долгая дорога в дюнах" журналистам не рассказывает. Известно, что знаменитость была несколько раз замужем. "Мне никогда не нравились красивые мужчины. Мне нравились некрасивые, в которых была тайна", – признавалась Озолиня в одном из интервью.
У Лилиты Арвидовны есть взрослая дочь Лилиана. Наследница советской звезды окончила факультет журналистики и какое-то время руководила каналом MTV в Латвии. Сейчас дочь актрисы занимается бизнесом.