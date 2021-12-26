"Как они скучают!": Боярскому не дают увидеться с внуками

Михаил Боярский рассказал о сложной ситуации.

Артист является счастливым отцом сына и дочери, а также заботливым дедушкой. Однако профессиональная деятельность членов семьи Михаила Сергеевича буквально не дает им достаточно видеться с малышами. Боярский рассказал, что очень переживает из-за постоянного отсутствия родителей рядом с его внуками. "У нас самый главный подарок — это, чтобы были дома рядом с ними папа и мама. Как они без них скучают", – поделился артист.

Елизавета Боярская и ее муж Максим Матвеев сейчас оба востребованы в кино, это означает, что звездные родители постоянно пропадают на съемках. Однако жена Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала, что им неплохо удается совмещать сложную работу с семьей, так как они смогли найти идеальный баланс, в котором всем комфортно.

Некоторые внуки Михаила Сергеевича уже давно не дети. Внучке Екатерине уже 23 года, она активно ведет свой блог и нередко удивляет подписчиков. Недавно юная красавица показала народу свои шикарные формы. Девушка облачилась в довольно вызывающий наряд с короткой юбкой и открытым топом. В Сети отметили, что у Боярской прекрасные гены и ей есть, чем похвастаться.