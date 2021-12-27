"Легче не становится": Седокова назвала звезду "Универа" Хилькевич виновницей своих страданий

Певица Анна Седокова достигла просветления.

Певица Анна Седокова прошла испытание на прочность. Боевое крещение вокалистке устроила звезда ситкома "Универ. 10 лет спустя" Анна Хилькевич.

Хилькевич привела Седокову в студию йоги, где в буквальном смысле поставила на гвозди. Мучительной процедуре Анна подвергалась ровно час. Все это время вокалистка испытывала боль. Певица думала только о том, когда неприятные ощущения закончатся.

"Легче не становится. Но хороший учитель объяснит тебе, что эта боль выдуманная", – поделилась в личном инстаграм-аккаунте Седокова.

В микроблоге актриса показала несколько фото из студии йоги. На одном из кадров вокалистка стоит на специальной доске с направленными остриями вверх гвоздями. Это приспособление называется доска Садху. На занятия Анна Седокова приходила без супруга – баскетболиста Яниса Тиммы. Анну Хилькевич между тем сопровождал супруг – бизнесмен Артур Волков.

В момент гвоздестояния у Анны Седоковой произошло просветление. Вокалистка поняла, что мысли управляют телом, для того чтобы сделать что-то важное, необходимо обратиться за опытной поддержкой, на доску надо становиться только с запросом. Седокова поведала, что первый ответ она получила через 30 минут стояния на Садхе, а второй ответ пришел к ней через час мучений. Знаменитость смогла избавиться от страхов. "Мы сами выстраиваем стену из своих страхов, чтоб защитить себя, в прошлом или настоящем", – рассудила Анна Седокова.