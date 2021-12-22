Шокировавшая новостью о беременности Седокова заговорила о расставании

Анна Седокова решила поговорить с подписчиками на личную тему.

Артистка нередко откровенничает в своем почти шестимиллионном блоге. На этот раз Анна захотела поговорить с подписчиками о коммуникации. Седокова рассказала, что ей всю жизнь было сложно говорить о том, что ее не устраивает, как в отношениях, так и в работе.

Она призналась, что ей, бывало, даже проще расстаться с человеком, чем объясниться с ним и обсудить проблемы. "Когда что-то не нравится, тебе неудобно сказать человеку. Тебе проще с ним расстаться (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - рассказала певица.

Анна пытается справиться с проблемой, так как уже много раз убедилась, что необходимо говорить людям о своих чувства, в том числе, негативных. Седокова решила поинтересоваться у подписчиков, что они думают на этот счет. Те сразу же стали делиться личными историями.

"Как только стала говорить слух-изменилась жизнь и отношения с людьми!", "Невероятная. Спасибо за пост. Говорить важно", "Все верно, люди не умеют читать наши мысли и поэтому их нужно озвучивать", "Согласна с вами, всегда лучше высказаться", "Беру пример. Вы молодец. Люблю и ценю", "Недосказанность — отличный материал для строительства воздушных замков и одновременно мощнейший разрушитель существующих крепостей", - написали комментаторы.

Ранее Анна Седокова шокировала заявлением о беременности. Она недвусмысленно высказала в "сторис", написав: "я беременна". Как оказалось, Анна говорила о новом проекте, который вот-вот "родится" в ее блоге.