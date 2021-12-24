Копия Хюррем: внебрачная дочь звезды "Великолепного века" Узерли потрясла народ

Звезда сериала "Великолепный век" показала подросших дочек. Мерьем Узерли и ее наследницы Лара и Лили Кои устроили фотосессию дома у елки.
Актриса и ее девочки облачились в одинаковые свитера с рождественским принтом. Голову Мерьем, Лары и Лили венчали ободки с пестрыми бантами. Настроение у красавиц было праздничное.
Получившиеся снимки звезда "Великолепного века" опубликовала в личном инстаграм-аккаунте. Пост Узерли всего за несколько часов собрал почти две сотни тысяч отметок "Нравится". Поклонники были потрясены тем, как сильно Лили Кои похожа на свою родительницу. Мыслями на этот счет они поделились в комментариях.
"Как дочка похожа на маму😍❤️🔥 100000000 из 10😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мелкая точная копия Хюррем 🔥🔥🔥", "Какая красивая😍", "Сладкие такие😻🥰", "Какая красота", – отмечает народ под фото.
Напомним, младшей дочери звезды "Великолепного века" Лили Кои 8 января исполнится год. Ребенка Мерьем Узерли родила вне брака. По словам актрисы, отцом малышки является бизнесмен из США, с которым она проживает на данный момент. Личность избранника знаменитость скрывает.
У Мерьем Узерли подрастает семилетняя наследница Лара от турецкого бизнесмена Джана Атеша. От предпринимателя актриса сбежала в Германию незадолго до свадьбы. Избранник заставлял Узерли сделать аборт.