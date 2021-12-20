Тяжелый период: евнух из "Великолепного века" рассказал правду о роковом решении Узерли

Звезда "Великолепного века" Селим Байрактар поддержал коллегу по сериалу Мерьем Узерли. Исполнитель роли евнуха Сюмбюль-аги прокомментировал конфликт актрисы с продюсером исторической теленовеллы Тимуром Савджи.
Байрактар отметил, что никто не знает, почему на самом деле Узерли бросила съемки. Нельзя судить человека, не разобравшись до конца в ситуации. Артист подчеркнул, что не отказался от дружбы с Мерьем. Знаменитости общаются до сих пор.
Селим Байрактар рассказал, что его коллега пережила тяжелый период и должна была принять непростое решение, которое, как потом оказалось, стало роковым. Знаменитость намекнула, что проблемы Мерьем Узерли были связаны с личной жизнью.
Как писали "Дни.ру", минувшей осенью продюсер проекта "Великолепный век" Тимур Савджи во время интервью обвинил исполнительницу главной роли роли в провале четвертой части ленты. Создатель теленовеллы заявил, что Мерьем Узерли подвела команду и все испортила, внезапно сбежав в Германию в разгар съемок третьего сезона. Артистка, заявил продюсер, перечеркнула труд сотен людей, задействованных в шоу.
Обижен на Мерьем Узерли не только Тимур Савджи. Исполнительница роли Фирузе Хатун, актриса Джансу Дере, не скрывает неприязненного отношения к эгоистичной выходке коллеги по цеху.
Мерьем Узерли между тем в свое оправдание говорит, что испытывала серьезные эмоциональные проблемы в тот период. Из-за плотного рабочего графика, утверждает звезда "Великолепного века", она пережила нервный срыв на фоне душевного истощения.