Россияне готовы к осаде отеля звезды "Великолепного века" после публикации страстных кадров

Звезда "Великолепного века" приехала в российскую столицу по делам.

Заезда сериала "Великолепной век" Мерьем Узерли несколько дней назад прилетела в Москву. Исполнительница роли Хюррем-султан снимается в проекте, детали которого держит в тайне. Впрочем, строгая секретность съемок не мешает Узерли интриговать фанатов свежими кадрами.

Звезда опубликовала в Интернете ролик, в котором позирует перед объективом в объятиях горячего красавца. Актриса турецкой исторической теленовеллы не пояснила, кто именно страстно прижимает ее к себе.



Также накануне Мерьем показала, как по-детски радуется свежевыпавшему снегу. Актриса в белой курточке и серой шапке нарисовала на запорошенном асфальте большое сердце.

Узерли часто публикует снимки из номера и коридоров отеля. Внимательные российские поклонники уже определили, в какой гостинице находится звезда "Великолепного века" и планируют появиться у ее дверей. Ради фото и автографа кумира взбудораженные фанаты готовятся начать осаду отеля.

Впрочем, у Мерьем много дел и в номере она не сидит. У знаменитости плотный рабочий график. Каждый день она появляется перед камерой. В редкие свободные минуты Узерли знакомится со столичными достопримечательностями.

Отметим, в Германии Мерьем Узерли ждет возлюбленный и двое детей. Личность нынешнего избранника звезда "Великолепного века" скрывает. Между тем известно, что мужчина родом из США и занимается бизнесом. Возлюбленный смог поладить с дочерью Узерли от прошлых отношений.

