Россияне готовы к осаде отеля звезды "Великолепного века" после публикации страстных кадров

Заезда сериала "Великолепной век" Мерьем Узерли несколько дней назад прилетела в Москву. Исполнительница роли Хюррем-султан снимается в проекте, детали которого держит в тайне. Впрочем, строгая секретность съемок не мешает Узерли интриговать фанатов свежими кадрами.
Звезда опубликовала в Интернете ролик, в котором позирует перед объективом в объятиях горячего красавца. Актриса турецкой исторической теленовеллы не пояснила, кто именно страстно прижимает ее к себе.
Также накануне Мерьем показала, как по-детски радуется свежевыпавшему снегу. Актриса в белой курточке и серой шапке нарисовала на запорошенном асфальте большое сердце.
Узерли часто публикует снимки из номера и коридоров отеля. Внимательные российские поклонники уже определили, в какой гостинице находится звезда "Великолепного века" и планируют появиться у ее дверей. Ради фото и автографа кумира взбудораженные фанаты готовятся начать осаду отеля.
Впрочем, у Мерьем много дел и в номере она не сидит. У знаменитости плотный рабочий график. Каждый день она появляется перед камерой. В редкие свободные минуты Узерли знакомится со столичными достопримечательностями.
Отметим, в Германии Мерьем Узерли ждет возлюбленный и двое детей. Личность нынешнего избранника звезда "Великолепного века"
скрывает. Между тем известно, что мужчина родом из США и занимается бизнесом.
Возлюбленный смог поладить с дочерью Узерли от прошлых отношений.