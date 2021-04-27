Мерьем Узерли откровенно высказалась о сорванной свадьбе и таинственном отце младшей дочери

Мерьем Узерли раскрыла подробности личной жизни. Звезда "Великолепного века" рассказала, как возлюбленный помогает ей с детьми.

В минувшем январе актриса стала мамой во второй раз. Мерьем Узерли подарила избраннику дочь Лили Кои. Интересно, что имя любимого звезда сериала "Великолепный век" скрывает. По слухам, мужчина родом из Америки и занимается бизнесом.

В свежем интервью Мерьем призналась, что ее поездка на Московский международный фестиваль состоялась только благодаря жениху. Избранник Узерли согласился оставить дела и присмотреть за детьми. На данный момент мужчина 24 часа в сутки находится радом с малышками, естественно, заботиться о крохах ему помогает няня.

Звезда сериала "Великолепный век" рассказала, как проходит ее день, когда любимый дома. Утром избранник актрисы проводит время с ее старшей дочерью Ларой, Мерьем, в свою очередь, ухаживает за грудничком Лили. "Затем мы меняемся, потом опять и опять", – поделилась звезда турецкой теленовеллы. Иногда влюбленные спрашивают друг друга, когда же у них появится время для поцелуев. Узерли считает, что родителям необходимо проводить время наедине. "Мы почти все время занимаемся тем, что обмениваемся детьми", – смеется актриса "Великолепного века".

Мерьем Узерли прокомментировала слухи о том, что ее свадьба сорвалась из-за пандемии коронавирусной инфекции. По словам знаменитости, она вообще не планировала никакого бракосочетания.

Звезда подчеркнула, что не собирается идти под венец только потому, что общественность требует от нее этого. Узерли ждет момента, когда желание выйти замуж придет изнутри. Мерьем не исключает, что когда-нибудь зарегистрирует отношения с отцом младшей дочери. На данный момент пара сосредоточена на воспитании крох.

Добавим, первенец Мерьем Узерли, Лара, родилась в феврале 2014 года. Отцом малышки является турецкий бизнесмен Джан Атеш, от которого актриса сбежала незадолго до свадьбы.