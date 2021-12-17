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Сериалы
Рак оказался слишком коварен: горе раздавило звезду "Шерлока" Камбербэтча

Рак оказался слишком коварен: горе раздавило звезду "Шерлока" Камбербэтча

45-летний Бенедикт Камбербэтч тяжело переживает утрату.
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Звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч сообщил о трагедии в семье. Актер потерял сводную сестру – Трейси Пикок. Родственница знаменитости несколько лет сражалась с онкологическим недугом. Рак оказался слишком коварен. Женщина скончалась на 63-м году жизни.

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 Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч актер

"Я опустошен", – сказал раздавленный горем Камбербэтч.

По словам звезды "Шерлока", борьба Трейси с онкологией длилась целых семь лет. Бенедикт считает, что его сестра была необычным человеком, не принадлежащим этому миру.

Трейси Пикок до последних дней делала то, что любила – занималась живописью и реставрацией картин. Камбербэтч считает, что его сестра была блестящей художницей.

Трейси Пикок – старшая сестра Бенедикта Камбербэтча по материнской линии. Родственница была старше звезды кино и сериалов на 17 лет.

Трейси часто присматривала за Бенедиктом, когда он был маленьким. Однажды зимой, как вспоминает Камбербэтч, сестра отправила его посидеть на крышу. Таким образом девушка пыталась успокоить кроху-брата. В доме находились гости, поэтому Пикок забыла, что ребенок остается на морозе. "Она была на кухне со своими друзьями и вдруг увидела, как в окно падает снег", – говорил артист в одном из интервью.

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Фото: Dave Bedrosian via www.imago-ima / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 17 декабря 2021, 12:21 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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