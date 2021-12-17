Рак оказался слишком коварен: горе раздавило звезду "Шерлока" Камбербэтча

Звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч сообщил о трагедии в семье. Актер потерял сводную сестру – Трейси Пикок. Родственница знаменитости несколько лет сражалась с онкологическим недугом. Рак оказался слишком коварен. Женщина скончалась на 63-м году жизни.
"Я опустошен", – сказал раздавленный горем Камбербэтч.
По словам звезды "Шерлока", борьба Трейси с онкологией длилась целых семь лет. Бенедикт считает, что его сестра была необычным человеком, не принадлежащим этому миру.
Трейси Пикок до последних дней делала то, что любила – занималась живописью и реставрацией картин. Камбербэтч считает, что его сестра была блестящей художницей.
Трейси Пикок – старшая сестра Бенедикта Камбербэтча по материнской линии. Родственница была старше звезды кино и сериалов на 17 лет.
Трейси часто присматривала за Бенедиктом, когда он был маленьким. Однажды зимой, как вспоминает Камбербэтч, сестра отправила его посидеть на крышу. Таким образом девушка пыталась успокоить кроху-брата. В доме находились гости, поэтому Пикок забыла, что ребенок остается на морозе. "Она была на кухне со своими друзьями и вдруг увидела, как в окно падает снег", – говорил артист в одном из интервью.