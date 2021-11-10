Перестал мыться: окружающие начали шарахаться от воняющей звезды "Шерлока"

1 декабря на экранах стартует лента "Власть пса" режиссера Джейн Кэмпион. Главную роль в картине исполнила звезда сериала "Шерлок", актер Бенедикт Камбербэтч.
В фильме Камбербэтчу доверили сыграть чванливого владельца самого крупного ранчо в Монтане начала 20 века. Герой знаменитости Фил Бербэнк – заядлый курильщик, предпочитающий самокрутки без фильтра.
Чтобы персонаж не получился картонным, Бенедикт приложил много усилий. Например, в кадре он постоянно появлялся с папиросой. Дубль за дублем звезде приходилось вдыхать ядовитый дым. По словам Камбербэтча, он выкурил бесчисленное количество самокруток, поэтому съемки были для него настоящим кошмаром.
"Я трижды отравился никотином", – посетовала зарубежная знаменитость в свежем интервью.
Также звезда "Шерлока" перестала мыться. По сценарию, Фил Бербэнк игнорирует водные процедуры, поэтому актер последовал его примеру.
"Я хотел, чтобы на мне был этот слой вони. Я хотел, чтобы люди в комнате знали, как я пахну", – рассказал Камбербэтч.
Из-за слишком сильной погруженности Бенедикта в роль страдали его близкие и друзья. Окружающие шарахались от источающего запах актера. Кроме того, Камбербэтчу было стыдно перед женщиной, которая убирала дом, в котором он жил.
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