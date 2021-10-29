Камбербэтч сыграет отравленного российского офицера Литвиненко в новом сериале от HBO

HBO разрабатывает сериал о бывшем подполковнике ФСБ Александре Литвиненко. Он скончался в столице Великобритании от отравления полонием-210 в 2006 году. Роль экс-офицера из России досталась актеру Бенедикту Камбербэтчу. Картина будет называться "Лондонград".
В основу сценария ляжет книга "Последний шпион" журналиста из "Нью-Йорк Таймс" Алана Коуэлла. Работа репортера описывает детали убийства и рассказывает о его международных последствиях. В кресло режиссера сядет Брайан Фогель. Исполнительным продюсером сериала станет Бенедикт Камбербэтч.
Александр Литвиненко оставил родину, переехав в Великобританию в 2000 году. В России экс-сотрудника ФСБ обвиняли сразу в нескольких преступлениях. В 1998 году Литвиненко вместе с коллегами собрал пресс-конференцию. Сослуживцы заявили журналистам, что получали приказ убить бизнесмена Бориса Березовского.
Британские власти уверены, что в смерти Александра Литвиненко виновна российская верхушка. В Кремле обвинения отрицают.
Бенедикт Камбербэтч – обладатель нескольких престижных кинонаград: "Эмми", BAFTA, Премия Лоренса Оливье. Актер наиболее известен главной ролью в сериале "Шерлок" от Би-би-си.
Популярные темы форума
При первых признаках болезни
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Увлажняющие капли для глаз
Жена стала пропадать по ночам
Салон красоты как бизнес