"Вещь со сроком годности": Затравленная Хилькевич заговорила о смерти

Анна Хилькевич поделилась мыслями о вечном.

Артистка поделилась с подписчиками рассуждениями на важную социальную тему. Она считает неправильным, что многие обращают большое внимание на возраст, делая его предметом травли. Анна заговорила о неизбежности старения и смерти и о том, что не стоит вешать на людей ярлыки. Она считает, что в большей степени это касается женщин. "Хватит воспринимать женщин как товар или вещь со сроком годности! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призвала звезда.

Поклонники охотно поддержали Анну, высказав свое схожее мнение насчет старения. "Так именно женщины и шеймят др женщин ", "Я в тик токе с этим год назад столкнулась и тоже была в шоке", "Зачастую это говорят не уверенные в себе люди, самоутверждаются так по глупому", "Пост огонь, все в точку", "Те кто хочет шеймить или хейтить или попросту оскорбить, им не важно какую тему выбрать для этого, возраст просто это то что невозможно исправить", "Старость – она ведь неизбежна, все мы когда-то состаримся", "Когда не за что зацепиться, начинают цеплять либо за возраст, либо за внешность", "Полностью поддерживаю, спасибо, что отправляете в массы нужные посылы!", - поддержали комментаторы.

Ранее Анна Хилькевич жаловалась, что у нее есть хейтер, который травит ее различными способами уже долгое время. Она не понимает, с чем связана ненависть к ней и ее аккаунту, где она старается нести в массы позитив и положительные установки.