Врачи ошарашили Хилькевич диагнозом: Определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна

В 2015-м Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. В том же году появилась на свет старшая дочь супругов Арианна. Позже семейство задумалось о пополнении. Три года назад родилась вторая наследница актрисы. Девочку назвали Марией.
Вторая беременность запомнилась Хилькевич стрессом. В недавнем интервью звезда сериала "Универ" рассказала, что после очередного УЗИ она несколько недель переживала. "Определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна", – вспомнила артистка.
Этот диагноз не был точным. Чтобы узнать окончательные результаты обследования, Анне пришлось ждать несколько недель. Все это время она очень переживала, но все-таки решила, что ее девочка родится, несмотря на особенность. Однако позже Хилькевич сообщили, что ее дочь родится здоровой.
Сейчас Анна размышляет об усыновлении и понимает, что пока не готова к столь ответственному шагу. Актриса считает, что сейчас необходимо посвятить себя дочерям. По словам знаменитости, ее муж согласен взять ребенка из детского дома.
Ранее Анна Хилькевич поделилась с поклонниками рассуждениями на важную социальную тему. Артистка считает неправильным, что многие люди обращают большое внимание на возраст и превращают его в предмет травли.