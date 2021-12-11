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Шоу-бизнес
Врачи ошарашили Хилькевич диагнозом: Определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна

Врачи ошарашили Хилькевич диагнозом: Определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна

Актриса Анна Хилькевич воспитывает двух дочерей.
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В 2015-м Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. В том же году появилась на свет старшая дочь супругов Арианна. Позже семейство задумалось о пополнении. Три года назад родилась вторая наследница актрисы. Девочку назвали Марией.

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 Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

Вторая беременность запомнилась Хилькевич стрессом. В недавнем интервью звезда сериала "Универ" рассказала, что после очередного УЗИ она несколько недель переживала. "Определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна", – вспомнила артистка.

Этот диагноз не был точным. Чтобы узнать окончательные результаты обследования, Анне пришлось ждать несколько недель. Все это время она очень переживала, но все-таки решила, что ее девочка родится, несмотря на особенность. Однако позже Хилькевич сообщили, что ее дочь родится здоровой.

Сейчас Анна размышляет об усыновлении и понимает, что пока не готова к столь ответственному шагу. Актриса считает, что сейчас необходимо посвятить себя дочерям. По словам знаменитости, ее муж согласен взять ребенка из детского дома.

Ранее Анна Хилькевич поделилась с поклонниками рассуждениями на важную социальную тему. Артистка считает неправильным, что многие люди обращают большое внимание на возраст и превращают его в предмет травли.

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 декабря 2021, 12:40 Источник: YouTube-канал 'Начало' ✓ Надежный источник
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Проклова, Хилькевич: российские актрисы, которые стали жертвами домогательств

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