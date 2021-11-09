"Кровь из глаз": вид внезапно облысевшего Александра Петрова напугал народ

Накануне, 8 ноября актер и режиссер Олег Меньшиков отпраздновал 61-летие. Звезду театра и кино поздравили многие отечественные знаменитости. Среди прочих теплые слова в адрес артиста высказала звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Александр Петров.
В личном инстаграм-аккаунте Александр Петров написал, что считает Олега Меньшикова человеком-праздником, человеком-легендой и человеком-оркестром. По словам 32-летнего артиста, когда его коллега появляется в помещении, люди вокруг становятся немного счастливее.
К посту Петров прикрепил фото, созданное в театре имени М. Н. Ермоловой. В кадре звезда "Полицейского с Рублевки" запечатлена вместе с Олегом Меньшиковым и актером Данилой Козловским. Знаменитости улыбаются и явно довольны обществом друг друга.
Вид Александра Петрова на фото вызвал у пользователей Сети оторопь. Дело в том, что артист сейчас практически лысый. Народ не сразу узнал Петрова.
"Кровь из глаз", "Кто его обрил(((здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "А кто лысый то? Кто?", "Среди них Петров что ли 🧐😳", "Александр, где ваши волосы?!😳😳😳", "он их подарил Меньшикову))))", - рассуждают обитатели Интернета.
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