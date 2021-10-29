Были только привитые: известный актер закатил вечеринку для вернувшейся Пересильд

17 октября актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю с МКС. После приземления киноэкипаж отправился в специализированный центр на реабилитацию, поэтому отметить прилет долгое время не получалось.
В ресторане "MAMA TUTA" в честь Юлии Пересильд устроили вечеринку. Мероприятие с "просекко и ромашками" организовал актер и продюсер Андрей Фомин. Как оказалось, Артист обещал закатить праздник для Юлии еще до ее полета в космос.
Фотоотчет с вечеринки в личном микроблоге опубликовал актер Александр Петров. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" приехала на банкет в компании возлюбленной и коллеги по цеху Стаси Милославской.
По словам Петрова, вечер получился теплым, атмосферным, было много стихов, песен, поздравлений и объятий. Александр признался, что теперь смотрит на Юлию и Клима совсем другими глазами. Актер очень гордится коллегами, которые совершили невероятное путешествие.
Среди гостей праздника были Андрей Бурковский, Вадим Перельман, Павел Акимкин, Елена Николаева и другие. Для приглашенных Юлия Пересильд сделала сюрприз – исполнила песню "Эхо любви". В ресторан Пересильд пришла в красном спортивном костюме, в котором ранее тренировалась Центре подготовки космонавтов. По словам Юлии, на празднике были только привитые от ковида.
"Какой же теплый вечер! Сразу скажу, обнимались, ибо все привиты и ПЦР-тесты свежие", – написала Юлия Пересильд в личном микроблоге.
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