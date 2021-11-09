Известная актриса Бортич сообщила о серьезном недуге: лечение может оказаться неэффективным

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Саша Бортич пожаловалась на проблемы со здоровьем. В личном микроблоге 27-летняя актриса рассказала, что у нее "ленивый" глаз".
"Ленивым" глазом в медицине называют амблиопию – расстройство зрения, при котором значительно снижается его острота, слабеет контраст, хуже воспринимаются цвета. Эта болезнь формируется еще в раннем детстве. Заболевание сложно поддается лечению. При легкой и средней степени недуга изменения обратимы, но, если болезнь запущена, терапия может оказаться неэффективной.
Отметим, в прошлом, 2020 году Саша Бортич впервые стала мамой. Актриса родила сына Сашу. Ради малыша звезда "Полицейского с Рублевки" значительно снизила свою творческую активность. По словам Бортич, она "тонет в материнстве". Знаменитость в восторге от своего малыша и не может побороть желание хвастаться его снимками в соцсетях.
В августе 2021 года Саша Бортич заняла вторую строчку в рейтинге самых популярных молодых актрис. Почетное место звезда получила за высокую посещаемость картин с ее участием в кинотеатрах. Первенство звезда сериала "Полицейский с Рублевки" уступила коллеге по цеху Любови Аксеновой.
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