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Александра Николаевна Бортич

актриса
Александра Николаевна Бортич

Биография Александра Бортич

Российская актриса белорусского происхождения Александра Бортич является одной из самых перспективных девушек российского кинематографа. В свои 25 лет ей удалось сыграть в десятке кинопроектов с многомиллионным бюджетом. Белокурая красавица уже имеет серьезные призы за исполнение женских ролей в популярных фильмах. Она активно снимается в сериалах, наиболее известный из которых – «Полицейский с Рублевки», где она выступает в роли сестры главного персонажа.

Семья

Александра родилась в Гомельской области, в городе Светлогорск. Когда будущей звезде кинематографа исполнилось 3 года, родители развелись. Некоторое время девочка проживала вместе с бабушкой в Гродно, однако затем мама забрала ее в Москву. Именно в столице РФ Саша пошла в школу, и в ней начали проявляться музыкальные и театральные таланты. В скором времени мать вышла замуж повторно.

Детство и юность

Бортич окончила музыкальную школу по классу саксофона. Когда она училась в старших классах, грезила ролями в известных фильмах и сериалах. Неудивительно, что именно в то время она активно занималась в театральной студии. Увлечение постепенно перетекло в нечто большее – Саша поняла, что хочет стать актрисой. Поэтому после окончания среднего учебного заведения она твердо решила поступить в театральный институт.

Попытка реализовать мечту у Александры провалилась. Ей пришлось зарабатывать деньги самостоятельно, работая официанткой в одном из столичных заведений общепита. Деятельность в баре сопровождалась постоянными участиями в различных кастингах. Она, несмотря на отсутствие профессионального образования, по-прежнему мечтала сниматься в фильмах и сериалах. И однажды целеустремленной девушке повезло получить долгожданную роль.

Карьера Александра Бортич

Многие молодые актеры и актрисы в России начинают с мелких ролей в непримечательных фильмах или сериалах, которые становятся чем-то вроде трамплина. Но только не Бортич! В возрасте 19 лет она сумела пройти жесткий отбор и получить работу в кинопроекте «Как меня зовут». Режиссером выступила Нигина Сайфуллаева. Кинокартина забрала несколько впечатляющих наград и призов, в том числе на «Кинотавре», а Александра была отмечена как очень перспективная актриса, что моментально сказалось на ее творческой карьере.

Стремительный взлет

Фильм «Как меня зовут» - переломная точка в жизни Бортич. Талантливая девушка получает предложения от лучших режиссеров страны. В 2015 году она снимается в картине «Духлесс 2», где партнером стал Данила Козловский. Вместе с ним она сыграла роль  в фильме «Викинг», который получил противоречивые оценки от зрителей и критиков. А в 2016 году на экраны вышел сериал «Полицейский с Рублевки», где Александра предстала в образе дерзкой девушки, сестры главного героя, сыгранного Петровым.

Создателям многосерийного фильма очень понравилась игра Саши. Она снялась в последующих сезонах, постоянно совершенствуя свою героиню. Параллельно получала работу в нескольких серьезных кинопроектах, в числе которых «Я худею», «Проводник», «Миллиард». В конце 2019 года на отечественных экранах появился фильм «Холоп», собравший более 2,5 миллиардов рублей в прокате. Бортич сыграла в нем главную роль, вновь заставив рукоплескать своему актерскому таланту.

Личная жизнь Александра Бортич

А вот в личной жизни у актрисы дела идут не так хорошо, как в кинематографе. На съемках фильма «Неуловимые» она познакомилась с коллегой по цеху Ильей Маланиным. Романтические отношения заставили задуматься девушку о семье. Однажды она обрадовала поклонников фотографией в Инстаграм, где появилась с обручальным кольцом на безымянном пальце. Впоследствии выяснилось, что это была часть сцены фильма, роль в котором Саша сыграла.

В 2017 году молодые люди расстались. Журналисты поспешили связать данный факт тем, что Александра снялась в сцене с изнасилованием в картине «Викинг». Правда, это был слух, учитывая, что ранее девушка неоднократно появлялась в откровенных кадрах. Затем был неудачный брак с рэп-исполнителем Вячеславом Воронцовым – он просуществовал чуть более года, и был расторгнут по инициативе актрисы.

Интересные факты

  • Бортич – известная сторонница однополых браков.
  • Для роли в фильме «Я худею» ей пришлось набрать около 20 килограммов.
  • Участвовала в скандальной промоакции к картине «Неуловимые». В одежде телесного цвета она верхом на лошади преодолела небольшую дистанцию, шокируя зрителей. Все прохожие думали, что актриса обнажена.
  • Бортич признана в 2018 году женщиной года по версии журнала «Гламур».
  • Снялась в несколько известных клипах на песни исполнителей ди-джея Смэша, ЭМИНа и «Крем Соды».

Роли Александра Бортич

Фильмография молодой актрисы впечатляет – около 30 различных кинопроектов. Она находится на пике популярности.

Избранная фильмография

  • 2015 – «Духлесс 2» (Алена)
  • 2015 – «Неуловимые» (Кира)
  • 2016 – «Полицейский с Рублевки» (Ника)
  • 2016 – «Викинг» (Рогнеда Рогволодовна)
  • 2018 – «Я худею» (Анна)
  • 2019 – «Миллиард» (Людмила)
  • 2019 – «Холоп» (Лиза)

Актриса сегодня

Фильм «Холоп» пока является последним масштабным проектом. Александра Бортич должна появиться в сериале «Отражение радуги», который собрал впечатляющий актерский состав. Пока других кинопроектов нет. Девушка с большим удовольствием раздает интервью и много отдыхает от напряженного графика последних лет.

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