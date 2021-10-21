Актрису Сашу Бортич с ребенком выкинули из машины на шоссе

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Александра Бортич рассказала о неприятной ситуации, в которой оказалась. Накануне вечером актриса, ее годовалый сын и подруга воспользовались услугами популярного агрегатора такси. Бортич заказала машину бизнес-класса, чтобы доехать до места назначения с комфортом.
Водитель авто, по словам знаменитости, был изначально настроен очень негативно. На просьбу оставить сзади в салоне свет он отреагировал с плохо скрываемым раздражением. Мужчина сообщил, что горящая лампочка мешает ему вести машину. Когда Бортич, чтобы успокоить сына, включила детскую песенку на телефоне, таксист демонстративно вставил в уши наушники. Саша подчеркнула, что часто пользуется услугами данного перевозчика, но с подобным поведением сталкивается впервые.
В какой-то момент звезда "Полицейского с Рублевки" заметила, что водитель выбрал длинный путь. Актриса сверилась со своим навигатором и попросила сменить курс. Слово за слово и таксис окончательно вышел из себя.
Мужчина сказал, что поездка окончена. Дескать, он не собирается терпеть грубость и высокомерный тон. В итоге Бортич, ее годовалого малыша и подругу выкинули из машины прямо на шоссе в дождь. Актрисе с ребенком на руках пришлось переходить через три полосы движения.
В "Сторис" личного микроблога Александра Бортич обратилась к владельцам агрегатора такси. Актриса подчеркнула, что компания повышает цены из-за дождя, но совершенно не следит за тем, как работают водители.
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