"Я тону": Родившая Бортич молит о спасении

Звезда фильма "Я худею" впервые стала матерью в прошлом году. Она родила сына Сашу от бизнесмена Евгения Савельева. Если раньше актриса все время трудилась на съемочных площадках, то теперь ее приоритеты стали иными — малыш оказался важнее. Александра Бортич растворилась в заботе о ребенке. Недавно в ее профиле "Инстаграм" появился знаковый пост. "Я тону в материнстве", — заявила артистка.
Звездная блондинка опубликовала фото, на котором снялась вместе с маленьким наследником. Александра Бортич и маленький Саша погрузились в специальный бассейн с белыми пластиковыми шариками. "Спасите! Обещаю урегулировать безудержное желание выкладывать фотки с ребенком" — обратилась артистка к подписчикам.
Россияне сочли фото артистки очень милым и попросили ее чаще размещать кадры с сыном. Они призвали звезду не переживать из-за наплыва нежных чувств к ребенку. Поклонники посоветовали ей наслаждаться материнством, так как дети быстро растут. "Счастливая мамулька!", "Счастья и удачи. Ты классная", "Фотографии прекрасные, вы красавчики", "Не надо себя ограничивать", "Какие вы классные", "Такой позитивный малыш, что жить хочется", "Всего самого доброго вашей семье!" — написали воодушевленные пользователи Сети.
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