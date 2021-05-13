Мерьем Узерли о тайном женихе: Раньше никогда такого не чувствовала

В январе 2021 года артистка стала мамой во второй раз. Мерьем Узерли скрывает личность отца ребенка. Журналистам удалось выяснить, что избранник звезды "Великолепного века" занимается бизнесом. Ради актрисы мужчина переехал из США в Германию.
В свежем интервью Мерьем Узерли призналась, что смогла выстроить с отцом младшей дочери гармоничные отношения. Актриса впервые ощущает настолько сильные чувства к мужчине. Исполнительнице роли Хюррем-султан нравится ее новая, размеренная жизнь. Рядом с любимым знаменитость ощущает умиротворение и наслаждается каждым мгновением. Мерьем чувствует себя спокойной.
"Я люблю и любима. Раньше никогда такого не чувствовала", – заявила 37-летняя Узерли.
Отметим, долгое время у красавицы Мерьем Узерли личная жизнь не складывалась. Семь лет назад актрису угораздило влюбиться в турецкого бизнесмена Джана Атеша. Предприниматель красиво ухаживал за звездой "Великолепного века", осыпал подарками, и, по слухам, сделал ей предложение. Позднее выяснилось, что Джан трепетно относился к Мерьем только первые полгода отношений. Бизнесмен был груб с избранницей. Когда Узерли забеременела, Атеш настаивал на аборте. В итоге звезда "Великолепного века" сбежала из Турции в родную Германию, где на свет появился ее первенец – дочь Лара.
Как писали "Дни.ру", Джан Атеш сейчас находится в розыске. Отца ребенка Мерьем Узерли обвиняют в мошенничестве.
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