Сбросившая 35 кило звезда "Великолепного века" раскрыла секрет стройности

Звезда телепроекта "Великолепный век" Пелин Карахан – мама двоих сыновей. Исполнительница роли Михримах Султан и ее супруг, бизнесмен Бедри Гюнтай, воспитывают шестилетнего Али Демира и Джана Эюпа, которому только четыре года.
После вторых родов Карахан значительно прибавила в весе. Лишние килограммы саму Пелин мало волновали, однако в Сети артистка периодически становилась объектом критики. Кроме того, продюсеры отказывались рассматривать располневшую звезду "Великолепного века" на главные роли. Однажды в интервью Карахан призналась, что устала от постоянной травли из-за неидеальной внешности. Актриса заявила, что образ безупречной женщины, который соцсети навязывают обществу, в реальности недостижим.
Устав от негативных комментариев, исполнительница роли Михримах Султан активно занялась собой. За несколько месяцев Пелин сумела сбросить 35 килограммов.
Как оказалось, вернуть стройность звезде "Великолепного века" помог спорт. Турецкая актриса занялась боксом. По словам Карахан, уроки единоборства положительно повлияли не только на фигуру. Тренировки возвращают Пелин душевное равновесие.
Карахан пришлось скорректировать питание. Звезда исторической теленовеллы отказалась от мучного и сладкого, перешла на нежирное мясо. В рацион актриса включила больше овощей и зелени.