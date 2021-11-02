Обиженный Васильев рассказал об отношениях с Добронравовым и уходе из "Сватов": все обрыдло

В 2010 году актер Анатолий Васильев ушел из сериала "Сваты". Поговаривали, что на площадке ситкома у актера произошел конфликт с Федором Добронравовым. Дескать, артист поругался с коллегой, продюсерами и сценаристами проекта.
В свежем интервью Анатолий Васильев прояснил ситуацию. По словам знаменитости, с Добронравовым он никогда не ругался. Анатолий Александрович и Федор Викторович до сегодняшнего дня в отличных отношениях. Василев признался, что хотел бы видеть Добронравова не только в комедийных проектах. "Но в чем он силен, в том он и работает", - рассудил актер.
Реальная причина ухода из "Сватов", говорит 74-летний Василев, — это плохой сценарий. Анатолию Александровичу не нравились шутки, написанные авторами ситкома. Артист считает, что у создателей сериала была возможность поднять проект на уровень картин Георгия Данелии и Эльдара Рязанова, но этим шансом никто не воспользовался. Васильев много раз говорил режиссерам и продюсерам о проблемах сценария, но тех все устраивало. Актер уверен, что создатели "Сватов" ориентировались в первую очередь на прибыль, художественная ценность ленты их не интересовала.
Анатолий Васильев отметил также, что доволен только первым сезоном сериала "Сваты". Эту часть ленты снимал режиссер Юрий Морозов. Как заметил актер, об уходе Морозова из картины он узнал, приехав на съемки второго сезона. Весть о смене режиссера от актеров до последнего скрывали.
Позднее Васильев случайно встретил Морозова на вокзале. Актер попытался выяснить, почему режиссер оставил свое детище. Кинематографист отказался раскрыть причину.
В "Сватах" Анатолий Васильев проработал четыре сезона. В какой-то момент знаменитости все обрыдло. "Мне просто стало обидно, что меня не послушали", – поделился актер.
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