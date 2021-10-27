Песни под гитару и Гришаева с "Саночками": Добронравов из "Сватов" душевно отпраздновал 60-летие

11 сентября звезде сериала "Сваты" Федору Добронравову исполнилось 60 лет. Отметить юбилей в компании родных, друзей и коллег актер смог только накануне, 26 октября. Праздник прошел в Доме Актера и больше напомнил концерт.
Видеозаписями с юбилейного вечера в личном микроблоге поделилась актриса Нонна Гришаева. В подписи к публикации знаменитость поздравила Добронравова с важной датой и пожелала ему долгих лет жизни. Актриса также поблагодарила актера Александра Жигалкина за помощь в организации мероприятия. Напомним, Жигалкин – директор-распорядитель Центрального Дома актера, расположенного на улице Арбат в центре Москвы. По словам Гришаевой, вечер ее коллеги получился душевным и веселым.
Для юбиляра Нонна Гришаева исполнила со сцены песню "Саночки" Андрея Аверьянова. Развлекал гостей и сам виновник торжества. Вместе с актером сериала "Сваты" перед зрителями выступал его сын Виктор. Под гитару звучали песни "И солнце всходило", "Там, где клен шумит", "Храню тебя любя" и другие.
Сидевших за столиками гостей потчевали вкусными блюдами и алкоголем. Атмосфера в зале была расслабленная и искренняя. Сам Федор Добронравов выглядел очень довольным и счастливым. 60-летний артист удивлял энергичностью и прекрасно выглядел.
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