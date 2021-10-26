"Глаз не оторвать": взявшая себя в руки Железняк из "Сватов" превратилась в роскошную блондинку

Звезда сериала "Сваты" Олеся Железняк очень расстраивается, когда читает о себе гадости в Сети. В начале этого, 2021 года, знаменитость наткнулась в Интернете на информацию о том, что сильно растолстела. Сплетники утверждали, что знаменитость набрала как минимум 40 килограммов. Железняк была выбита из колеи, ведь в реальности ничего подобного не было.
"Я так расстроилась. Ужасно", – делилась Олеся с журналистами.
Судя по всему, глупости, распространившиеся в Сети, мотивировали звезду "Сватов" на позитивные перемены, она взяла себя в руки. Артистка появилась на сцене Московского Дворца молодежи постройневшей. Олеся Железняк предстала в образе роскошной блондинки.
Снимок с выступления звезда ситкома опубликовал в личном инстаграм-аккаунте. В комментариях Олесю осыпали комплиментами.
"Вы прекрасны!", "Какая же куколка! Монро! Супер.👏👏👏", "Красотка", "Глаз не оторвать", – восхищаются артисткой пользователи Сети.
Напомним, Олеся Железняк более 20 лет состоит в браке с коллегой по цеху Спартаком Сумченко. У пары четверо детей – три сына и дочь. Звезда "Сватов" является основным добытчиком в семье, она много снимается и играет в театре. За отпрысками присматривает Сумченко. Олеся не скрывает, что ей легче отыграть три спектакля подряд, чем провести весь день с супругом и наследниками.
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