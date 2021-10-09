Татьяну Кравченко из "Сватов" выкатили на инвалидной коляске

В Сети активно обсуждают снимки звезды сериала "Сваты" Татьяны Кравченко. В Интернете появились фотографии, на которых 67-летняя артистка запечатлена в инвалидном кресле. Актрису выкатили на коляске в центр сцены.
Поклонников исполнительницы роли Валюхи Будько карды не на шутку испугали. Фанаты предположили, что у звезды возникли проблемы со здоровьем, поэтому выступать на ногах она не смогла.
К счастью, заядлые театралы развеяли тревогу пользователей Сети. Как оказалось, снимок сделан в ДК "Энергомаш" в Белгороде. Татьяна Кравченко оказалась в инвалидной коляске по сценарию. Звезда "Сватов" чувствует себя замечательно.
Актриса гастролирует со спектаклем "Женихи". Вместе с ней на сцену выходит Александр Панкратов-Черный.
Как писали "Дни.ру", минувшим летом Татьяна Кравченко снималась в финальном сезоне сериала "Сваты". Работа над эпизодами ситкома велась в Грузии. Поговаривают, что седьмой сезон картины увидит свет уже в ноябре.
Ранее Татьяна Кравченко призналась, что была влюблена в экранного мужа Федора Добронравова. Актриса однажды осознала свои чувства к партнеру и не позволила им развиться. Сегодня Кравченко и Добронравов хорошие друзья.
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