"Омрачило день": Кравченко в кустах сообщила о воровстве и клевете

Звезда сериала "Сваты" похвасталась урожаем, который вырос в ее саду. Татьяна Кравченко запечатлела себя среди кустов и яблоневого дерева, ветки которого согнулись под тяжестью множества зеленых плодов, подернутых розовым румянцем. Фото Кравченко опубликовала в личном инстаграм-аккаунте.
Татьяна Эдуардовна рассказала подписчикам, что день на даче прошел продуктивно. Актриса решила в следующем году посадить картофель. Единственная проблема – уговорить на это дочь, ведь за этой сельскохозяйственной культурой нужно периодически ухаживать.
"Но день омрачило воровство и клевета", - рассказала Кравченко подписчикам.
Как оказалось, многочисленные фан-аккаунты берут фотографии из профиля актрисы без ее разрешения и пишут от ее имени всякие глупости. Кравченко считает, что в таком случае необходимо указывать хотя бы автора снимка. Во всяком случае она всегда так поступает, когда публикует чужой контент.
Поклонники посоветовали актрисе не тратить время и нервы на разборки в Сети. Кроме того, подписчики осыпали звезду "Сватов" комплиментами.
"Танюша не обращайте на злых людей внимание. На то они и злые на себя. Вы у нас одна такая добрая, непосредственная, веселая и сердобольная Валюха 👏❤️😍😍😍😍😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Тоже заметила, что на фан-аккаунт постоянно выкладывают какую-то рекламу: гадание, привороты…обидно да Вас становится!!!😢", "Татьяна, вы супер 😘", "Вы такая красивая", – писали знаменитости комментаторы.
Популярные темы форума
Как разлюбить бывшего?
Вино и грудное вскармливание
Зависимость от сосудосуживающих средств
Санкции закончились.
Встреча , которая изменила мою жизнь
инопланетяне в кемерово
О чем говорят мужчины
Скандал футболиста Мамаева Павла
что такого в афганистане?
Как лечить нервы