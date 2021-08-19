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"Омрачило день": Кравченко в кустах сообщила о воровстве и клевете

"Омрачило день": Кравченко в кустах сообщила о воровстве и клевете

Татьяна Кравченко расстроена произошедшим.
прочитано 37 раз

Звезда сериала "Сваты" похвасталась урожаем, который вырос в ее саду. Татьяна Кравченко запечатлела себя среди кустов и яблоневого дерева, ветки которого согнулись под тяжестью множества зеленых плодов, подернутых розовым румянцем. Фото Кравченко опубликовала в личном инстаграм-аккаунте.

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 Татьяна Эдуардовна Кравченко

Татьяна Эдуардовна Кравченко актриса

Татьяна Эдуардовна рассказала подписчикам, что день на даче прошел продуктивно. Актриса решила в следующем году посадить картофель. Единственная проблема – уговорить на это дочь, ведь за этой сельскохозяйственной культурой нужно периодически ухаживать.

"Но день омрачило воровство и клевета", - рассказала Кравченко подписчикам.

Как оказалось, многочисленные фан-аккаунты берут фотографии из профиля актрисы без ее разрешения и пишут от ее имени всякие глупости. Кравченко считает, что в таком случае необходимо указывать хотя бы автора снимка. Во всяком случае она всегда так поступает, когда публикует чужой контент.

Поклонники посоветовали актрисе не тратить время и нервы на разборки в Сети. Кроме того, подписчики осыпали звезду "Сватов" комплиментами.

"Танюша не обращайте на злых людей внимание. На то они и злые на себя. Вы у нас одна такая добрая, непосредственная, веселая и сердобольная Валюха 👏❤️😍😍😍😍😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Тоже заметила, что на фан-аккаунт постоянно выкладывают какую-то рекламу: гадание, привороты…обидно да Вас становится!!!😢", "Татьяна, вы супер 😘", "Вы такая красивая", – писали знаменитости комментаторы.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 августа 2021, 12:38 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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