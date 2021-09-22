Олеся Железняк раскрыла секреты 7-го сезона любимого сериала "Сваты"

Когда в 2008 году в Киеве снимали двухсерийный телефильм "Сваты", то продолжения продюсеры не планировали. Однако он получил высокие рейтинги, и поэтому его продлили на второй сезон. Теперь же завершен уже седьмой! О том, будет ли и восьмой, корреспонденту "Дни.ру" на фестивале "Амурская осень" рассказала Олеся Железняк – исполнительница роли Ларисы Викторовны Буханкиной, супруги Дмитрия Александровича, матери Артема и Нади.

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