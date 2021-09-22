Олеся Железняк раскрыла секреты 7-го сезона любимого сериала "Сваты"

В конце 2020 года стало известно, что любимые герои вновь соберутся вместе для продолжения семейной истории. Съемки стартовали в Белоруссии, но вскоре из-за пандемии коронавируса приостановились. Теперь же работа подходит к концу.
"Сейчас уже идет озвучивание картины, – сообщила Железяк. – Так что осенью она должна выйти на телеэкраны. Но эта часть совершенно точно будет последней. Режиссер сказал, что все, больше ничего не будет".
"Не знаю, насколько я буду в этот раз блистать на экране, – смеется Железняк. – Там же форварды – семья Будько (актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко – Прим. ред.). Последняя часть седьмого сезон снималась в Грузии. Меня, правда, с Колей (Николай Добрынин – Прим. ред.) там не было, зато в кадре появится актер и певец Вахтанг Кикабидзе".
Как говорят, в этом сезоне полюбившиеся зрителям герои отправятся в прошлое. Например, один из эпизодов будет посвящен молодой Валентине Будько. А в другом герои переместятся в XIX век, где носили пышные парики и платья.
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