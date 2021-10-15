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Сериалы
Празднующая Хилькевич из "Универа" показала плод на УЗИ

Празднующая Хилькевич из "Универа" показала плод на УЗИ

Актриса рассказала об особенных ощущениях.
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Актриса Анна Хилькевич с самого утра получает поздравления от родных, коллег и друзей. 15 октября звезде сериала "Универ" исполнилось 35 лет.

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 Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

Артистка призналась, что в этом году день рождения вызывает у нее какие-то особенные ощущения. Анна с большим удовольствием и вниманием выслушивает все поздравления. Теплые слова трогают душу Хилькевич. Звезда "Универа" чувствует бесконечную любовь к миру, жизни, людям и к себе.

В этот особенный день Анна Хилькевич благодарит родителей. Артистка признательна маме и папе за возможности и уроки, которые они ей дали.

В личном микроблоге звезда "Универа" опубликовала фото УЗИ плода. Артистка не уточнила, кому принадлежит снимок. Также Анна показала в карусели пару черно-белых кадров, на которых предстает совсем малышкой.

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Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

"Из вот такого вот комочка с коротким носиком и пухлыми губами выросла девушка))) девушка, которая очень много ошибалась, любила, страдала, пробовала, начинала, не закончив, побеждала, падала и снова поднималась (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поделилась Хилькевич, говоря, судя по всему, о себе.

Анна добавила, что в детстве любила жизнь и была очень улыбчивой. С тех пор, отметила артистка, в этом плане мало что изменилось.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 октября 2021, 15:55 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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