Любовь к опасным играм и стопроцентный контакт: как растут сыновья Боярской и Матвеева

Елизавета Боярская и ее муж, звезда сериала "Триггер" Максим Матвеев, воспитывают девятилетнего Андрея и трехлетнего Григория. В свежем интервью артистка призналась, что очень переживала за наследников. Елизавета боялась, что ее дети не смогут найти общий язык из-за разницы в возрасте. К счастью, опасения знаменитости не оправдались. У Андрея и Григория, как заметила артистка, "стопроцентный контакт".
Ставший ребенок с удовольствием заботится о младшем брате. Андрей играет с Григорием, читает ему книжки. "У них прямо любовь-любовь", – поделилась знаменитость.
Первенец Боярской и Матвеева увлечен компьютерными играми, которые многие считают опасными. Елизавету эта страсть сына не беспокоит. Актриса считает, что не имеет права отнимать у мальчика любимое занятие. Кроме того, Елизавета и ее муж интересуются содержанием и правилами игр, которые выбирает их ребенок.
Елизавета добавила, что сама в возрасте Андрея не сидела за книгами сутками, она интересовалась музыкой, в частности группой The Prodigy, собирала наклейки и делала анкеты для одноклассников. Между тем ее сын к своим годам уже прочитал всего "Гарри Поттера", произведения Жюля Верна, Толкина и Стивена Хокинга. Первенец знаменитостей не сильно погружен в Интернет, не интересуется модным нынче "ТикТоком".
Боярская, Матвеев и их старший ребенок часто проводят время за настольными играми. Актеры даже научили отпрыска картам. Летом на даче Максим и его первенец мастерят игрушки из дерева. "Андрей отцу помогает, может что-то ошкурить, покрасить", – рассказала звезда.
Театр и кино Андрея, как заметила Елизавета, не интересует. У мальчика математический склад ума, возможно, у в будущем он посвятит жизнь архитектуре или 3D-моделированию.
К актерству более склонен маленький Гриша. По словам Елизаветы, ее младший сын любит петь и танцевать. Ребенок умеет комично изображать разные образы. Боярская подчеркнула, что ее дети разные по темпераменту, поэтому отлично дополняют друг друга.
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