Боится: Петров подозрительно отреагировал на вопрос об уходе из "Полицейского с Рублевки"

Актер Александр Петров играл в популярном сериале "Полицейский с Рублевки" главную роль – стража порядка Григория Измайлова. Артист работал в проекте на протяжении четырех сезонов, однако в пятой части ему места не нашлось.
В свежем интервью Александра Петрова спросили о причинах его отсутствия в продолжении "Полицейского с Рублевки". Артист отвечал уклончиво, что показалось подозрительным.
"Почему — история умалчивает. У каждого участника этого проекта, думаю, своя версия того, что произошло", – заявил Александр. Артист отметил, что все имеет свой конец и это вполне нормально.
Петров очень благодарен создателям "Полицейского с Рублевки" и он не хочет "выносить сор из избы". Актер не видит смысла в том, чтобы обсуждать произошедшее.
Александр Петров добавил, что не будет публично говорить о коллегах. Он боится, что ему еще придется встретиться с ними на одной съемочной площадке. "Индустрия маленькая, все друг друга знают", – рассудил исполнитель роли Гриши Измайлова.
Отметим, в 2019 году Александр Петров говорил журналистам, что сам отказался от съемок в пятом сезоне сериала "Полицейский с Рублевки". Дескать, он слишком долго играл одну и ту же роль и решил двигаться дальше. Между тем позднее продюсер проекта Евгений Никишов сообщил журналистам, что Александра Петрова в пятую часть даже не звали, так как его персонажа не было в сценарии.
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