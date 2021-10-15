Взявший курс на Запад Петров о переезде в Голливуд: Бегать по бесконечным кастингам

Актер Александр Перов, снявшись во множестве отечественных картин, взял курс на Запад. Недавно, например, артист сыграл одну из главных ролей в греческом фильме "Человек божий", а также появился в "Анне" у Люка Бессона. Между тем в свежем интервью знаменитость призналась, что уезжать за рубеж на данном этапе не планирует.
Петров отметил, что завоевания Голливуда пока в его планах нет. По словам Александра, в Лос-Анджелесе его никто не ждет. Там ему придется бегать по бесконечным кастингам, которые, скорее всего, ни к чему не приведут.
В будущем Петров хотел бы стать человеком мира, но говорить об этом пока рано. Сегодня артист думает о том, что может дать российской индустрии кино. Он утверждает, что настроен патриотично. "Пытаюсь в нее привнести что-то извне", – рассудил Петров.
Александр рассказал также, что его периодически зовут на съемки за границу. Правда, чаще всего это проекты довольно среднего качества. Артист от сомнительных предложений всегда отказывается. Петров подчеркнул, что в Европе и Америке каждый год выходит множество плохих фильмов, другое дело, что до российского зрителя они не доходят.
Между тем такой картины как "Человек божий", считает Александр Петров, в его карьере как раз не хватало. Артисту хотелось поучаствовать в чем-то камерном и попрактиковать английский язык в кадре.
Популярные темы форума
Ксения Собчак виновата в аварии?
Были бы любовницей богатого мужчины?
Звонок мужу
чуть не отъехал на свою днюху