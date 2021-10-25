Черные завитки под рубашкой: волосатая грудь известной актрисы вызвала отвращение

Звезда сериалов "Эпидемия", "Нежность", "Оттепель" Виктория Исакова удивила необычным преображением. Артистка попыталась перевоплотиться в мужчину, но проба оказалась неудачной.
В личном микроблоге актриса показала, как экспериментирует с гримом и образами. Виктория запечатлела себя в парике с плешью, с густыми искусственными бровями и усиками. Исакова была облачена в серый пиджак, белую рубашку и черный галстук в крапинку. Из-под расстегнутого ворота сорочки виднелась специальная накладка, имитирующая волосатую грудь.
Снимок Исаковой рассмешил пользователей Сети, хотя у некоторых черные завитки под рубашкой вызвали отвращение. "А я всегда знал что это твое!🔥", – высмеял актрису коллега по цеху Максим Виторган. "Викуся, ты мне чуть не порвала сердце!🤣", – отреагировала на фото журналистка Алена Долецкая. Некоторые пользователи Сети отметили, что Виктория Исакова в мужском наряде похожа на звезду сериала "Триггер" Максима Матвеева.
Отметим, 12 октября Виктория Исакова отпраздновала 45-летие. С важной датой актрису в шуточной форме поздравил Максим Виторган. Актер опубликовал в Сети снимок, на котором Исакова во время путешествия позирует на фоне попы слона. "Долго выбирал фото и вот решил, что на фоне жопы слона твоя утонченность особенно бросается в глаза", – отметил актер.
Напомним, Виктория Исаева является женой режиссера Юрия Мороза – отца актрисы Дарьи Мороз. Артистка и кинематографист поженились в 2008 году, у пары подрастает дочь Варвара.
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