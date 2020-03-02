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Виктория Евгеньевна Исакова

Виктория Евгеньевна Исакова актриса

  • Дата рождения: 12 октября 1976
  • Место рождения: Хасавюрт, Дагестан
  • Знак зодиака: Весы
  • Рост: 174
  • Вес: 56
  • Жена/Муж: Юрий Мороз
  • Дети: Варвара Мороз

Биография

Виктория Исакова абсолютно уверена, что успеха можно добиться, благодаря целеустремленности. Большой творческий путь актрисы не всегда был безоблачным – жизнь будто испытывала девушку на прочность. Родилась Вика в Дагестанской АССР. Когда девочке исполнилось 12 лет, ее родители переехали в столицу.

Семья

Папа известной артистки, Евгений Герцельевич, относился по национальности к горским евреям и был администратором футбольного клуба. Также отец увлекался поэзией. Мама совершенствовалась в воспитании детей. У Исаковой старшие по возрасту братишка и сестричка. Виктория же является младшим ребенком.

Детство и юность

После переезда в столицу Викторию отдали в спецшколу с углубленным изучением английского. Именно в подростковом возрасте девочка начала задумываться о сцене. Она узнавала все новости о кино, а кинематография казалась будущей звезде наиболее увлекательной сферой. Между тем, родители не желали слышать, чтобы дочь снималась в кино и желали ее поступления в серьезный ВУЗ.

Однако Виктория Исакова была принята в ГИТИС, а спустя год продолжила учебу в Школе-студии МХАТ у Ефремова. Девушка с большим проникновением слушала, как Ефремов читает лекции.

Карьера

Вика окончила МХАТ в 1999 году, стала трудиться в театре им. Чехова. Можно смело утверждать, что на данных подмостках развивалось ее творчество. Яркая роль Вике всегда доставалась в лучших постановках.

Награды

В 2003 году родные узнали новости - Викторию Исакову наградили премией «Чайка». Молодая девушка исполняла интересную роль в истории о Вие. Партнером стал Павел Деревянко.

Первый фильм, где занята Исакова, вышел в 1998 году. Начинающей артистке доверили эпизодическую роль пенсионерки в сериале. Однако вскоре работы стали более серьезными. В 2000-м году Исакова снялась в исторической эпопее «Империя под ударом».

Важные моменты

Богатым на события и новости стал для знаменитости 2006 год – начали снимать фильм «Охота на пиранью», где девушке доверили воплотить образ Синильги. Партнерами стали звезды Владимир Машков и Евгений Миронов. Именно тогда к актрисе пришла большая известность.

Почти сразу после съемок Вике дали новую роль в кинокартине «Требуется няня». Фильм стал проходным билетом в мир большого кино. В 2006 году девушка получила приз, как лучшая актриса года на международном кинофестивале в Чикаго. В 2019 году Виктория Исакова получила звание заслуженного артиста Российской Федерации. Эти новости особенно порадовали близких людей артистки.

Виктория Исакова: личная жизнь

С будущим супругом режиссером и сценаристом Юрием Морозом судьба свела артистку в 2002 году. Юрий снимал сериал «Каменская 2».

Знакомство

С режиссером знаменитость познакомила дочь Юрия – Даша. Роман между двумя творческими людьми начался не сразу, а спустя несколько месяцев, через год общественность ждали новости - пара сочеталась официальным браком.

Перипетии судьбы

Супруг старше Вики на 20 лет, однако, актриса не ощущает разницу в возрасте. Виктория Исакова считает, что возраст не может стать помехой настоящей любви. В первые годы брака пара достойно пережила потерю новорожденной дочери Марии. Через несколько лет общественность ожидали приятные новости – у пары родилась вторая дочка. Свою личную жизнь актриса тщательно скрывает от папарацци.

Виктория Исакова: интересные факты

  • В детстве Вика серьезно увлекалась спортом.
  • В 2014 году была ведущей проекта «Настоящие» на канале «Пятница».
  • В 2015 году за роль (сериал «Оттепель) артистка удостоилась премии «Золотой Орел».
  • В 2017 году премию «Золотой Орел» получила за главную роль (фильм «Ученик»).

Виктория Исакова: роли актрисы

Каждый фильм, в котором снимается артистка, завораживает интересным сюжетом. На счету Виктории большое количество работ в кино, о ней можно прочитать новости и в газетах, и в Интернете.

Фильмы

  • «Дневник убийцы» - 2002 год, комиссар Розы.
  • «Союз без секса» - 2002 год, играла Лену.
  • «Целуют всегда не тех» - 2005 год, играла героиню Лару.
  • «Требуется няня» - 2006 год, сыграла Верочку.
  • «Охота на пиранью» - Виктория Исакова сыграла отрицательный персонаж.
  • «Доктор Живаго» - 2006 год, сыграла Маринку.
  • «Ветка сирени» - фильм 2007 года, сыграла Анну Лодыженскую.
  • «Пуговица» - 2007 год, Елизавета Тенецкая.
  • «Блудные дети» - 2009 год, сыграла Галину Морозову.
  • «Солнцекруг» - 2010 год, играла Анну Кутайцеву.
  • «Анна Каренина» - 1017 год, играла Долли;

Сериалы

  • Сериал «Каменская 2» - 2002 год, Катя;
  • «Петр Лешенко. Все, что было» - 2013 г., Катерина Завьялова;
  • «Зорге» - 2017, играла жену посла Гельму Отт.

Актриса сегодня

В последнее время звезда пропадает на съемках. Последней работой знаменитости стал новый 16-серийный сериал «Надежда». Интересный фильм запомнится зрителям динамичным сюжетом. В этом кино Виктория Исакова сыграла главную роль женщины-москвички Надежды. 

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