Это искушение: Шукшина раскрыла размер гонораров звезд за участие в ток-шоу

Актриса Мария Шукшина вывела скандальных российских звезд на чистую воду.

В эпоху бушующей в мире эпидемии коронавируса звезды стали меньше зарабатывать и пытаются получить доход всеми возможными способами. Не секрет, что ради денег они способны раскрыть любые секреты и пойти на любой скандальный эфир. Ведь за это им платят. И, как выяснилось, немало.

Российская актриса и телеведущая Мария Шукшина раскрыла примерный размер гонораров звезд, которые они получают за участие в ток-шоу. По ее словам, артисты получают по два миллиона рублей.

Шукшина уверена, что бесплатно на скандальные шоу никто не пошел бы. А рейтинги телеканалам приносят именно те передачи, в которых обсуждаются нелицеприятные моменты и подробности личной жизни звезд. При этом Шукшина не берется осуждать коллег, так как считает участие в скандальных передачах искушением, перед которым звезды не устояли из-за своей слабости.

Напомним, недавно певица Наташа Королева стала участницей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ и заявила, что за океаном живет ее внебрачная дочь, которая родилась от ее яйцеклетки.

Стоит отметить, что Мария Шукшина является человеком с твердыми духовными устоями. Она как верующий человек не приемлет лжи и хвастовства, а также клеветы. Она не раз говорила, что ее отца, писателя Василия Шукшина, не раз неоправданно оговаривали, чем она очень огорчена. По словам Шукшиной, весь негатив, который вылился на память ее семьи, клевета.