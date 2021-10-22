"Снова жених!": 74-летний Алибасов спешит под венец

О скандальном расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной говорили немало. Актриса долго не давала согласия на развод, но все-таки уступила упрямому супругу. Основатель группы "На-на" боялся, что родственники жены присвоят себе его наследство, поэтому решил разорвать законный брак.
В последнее время Бари Каримович бодр духом и внешне привлекателен. Эту удивительную особенность отметил адвокат Сергей Жорин, к которому певец наведался в кабинет. Звездный юрист сообщил подписчикам в "Инстаграм", что 74-летний артист спешит под венец — находится в поиске суженной. "Алибасов снова жених! Где там ваши хваленые невесты? Моложе 60 не предлагать!" — цитирует мужчину Пятый канал.
Адвокат выразил надежду на то, что Бари Алибасов скоро продолжит свои похождения, как в старые добрые времена. Певец отметил ему хитрой улыбкой, потирая скрещенные в замок руки большим пальцем.
Музыкант посетовал на то, что в условиях пандемии работа не идет полным ходом. Из-за сложной эпидемиологической обстановки зрительные залы заполняются не более, чем на 70%. Это обстоятельство тревожит Бари Алибасова. Группа "На-на" регулярно выступает на концертах, но количество гостей на мероприятиях остается небольшим.
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