Анна Хилькевич сообщила о серьезной проблеме: Меня выбили

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич столкнулась с большой проблемой. Актриса запланировала отдых в Сочи, однако поездка оказалась под угрозой.
Дело в том, что на территории Краснодарского края ввели ограничения. Теперь все отдыхающие, заезжающие в гостиницы, санатории, гостевые дома и турбазы, обязаны предоставить либо сертификат о вакцинации от COVID-19, либо свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом и обязательством сделать прививку в течение трех дней в местной поликлинике.
Хилькевич отметила, что она и ее муж вакцинироваться не хотят. Семейство недавно переболело коронавирусной инфекцией и имеет достаточно высокий уровень антител. Между тем Анна подчеркнула, что не является антипрививочницей.
"Мы просто хотим попозже их поставить, когда мир определится", – отметила Анна в "Сторис" личного инстаграм-аккаунта.
Теперь перед звездой "Универа" стоит выбор: либо вакцинироваться, либо потерять 400 тысяч, потраченные на билеты на самолет. Ни один из вариантов актрису не устраивает. Хилькевич позвонила в авиакомпанию, ей предложили поменять билеты. Для Анны вопрос остался открытым, так как она не знает, куда ей лететь без сертификата о вакцинации.
"Из моего гармоничного состояния меня выбили. Няня моя трубку не берет уже два часа. Так что я не в ресурсе, ребята", - поделилась артистка.
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