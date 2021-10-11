Работает безотказно: звезда "Универа" Рубцова сообщила о грязных приставаниях

Звезда сериалов "Универ" и "САШАТАНЯ" призналась в свежем интервью, что ранее сталкивалась с домогательствами. По словам 44-летней Валентины Рубцовой, на грязные приставания она всегда отвечала твердым отказом.
Женщины, считает артистка, должны уметь говорить "нет". Это полезное слово всегда работает безотказно.
Рубцова не привлекает внимание общественности скандальными выходками, не делится публично подробностями личной жизни. Артистка осуждает коллег, которые зарабатывают популярность вываливая грязное белье. Секреты, отметила Валентина, есть у каждого, но их не обязательно делать достоянием общественности.
Зрители знают Валентину в образе хорошей девочки и ее это вполне устраивает. Любой бунт, уверена Рубцова, должен быть конструктивным. Актриса, например, никогда не мечтала попасть на обложку мужского журнала. Чтобы привлечь внимание противоположного пола не обязательно обнажать свои прелести. Голая попа давно не является чем-то удивительным, говорит звезда ситкомов.
Добавим, 11 октября на ТНТ выйдет новый сезон сериала "САШАТАНЯ". В свежих эпизодах героев ленты, супругов Сергеевых, ожидают большие перемены – сын пары пойдет в первый класс.
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