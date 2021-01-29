Затащил сперва на съемки, а потом в постель: как Джулия Робертс попала в сериал "Друзья"

Создатели популярного во всем мире шоу Дэвид Крейн, Марта Кауффман, Кевин Брайт и Алекса Юнге ответили на вопросы журналистов. Во время интервью сценаристы рассказали, как сериалу "Друзья" удалось заполучить Джулию Робертс.
По словам Кевина Брайта, на съемки ситкома рыжеволосая дива пришла благодаря исполнителю роли Чендлера Бинга Мэттью Перри. Когда актер обратился к Робертс с предложением о съемках, та поставила условие – попросила написать для нее статью по квантовой физике.
Перри справился с задачей. На следующий день артист отправил Джулии текст по факсу.
Как заметила Марта Кауффман, команда сериала "Друзья" долго была в шоке, узнав о согласии Робертс. Продюсер ситкома Алекса Юнге добавила, что Джулии Робертс был симпатичен исполнитель роли Чендлера Бинга. Робертс и Перри флиртовали, перекидываясь сообщениями по факсу. Однажды актриса спросила у звезды ситкома: "Почему я должна сходить с тобой на свидание?". Написать остроумный ответ Мэттью помогали сценаристы картины.
Джулия Робертс появилась в "Друзьях" только в одном эпизоде. Актриса исполнила роль Сьюзи Мосс, которая когда-то училась в одной школе с Чендлером Бингом. В прошлом Мосс терпела унизительные шутки Бинга и затаила на него обиду. Превратившись в настоящую красавицу, героиня Робертс решает отомстить парню.
Отметим, что во время съемок "Друзей" Мэттью Перри увлекся Джулией Робертс. Метью удалось затащить артистку не только на съемки, но и в постель. У знаменитостей случился недолгий, но яркий роман. Актер, как говорят, быстро надоел красавице.
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