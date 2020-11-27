Звезде "Друзей" сказали "да"

Сыгравший легендарную роль Чендлера Бинга Мэттью Перри мало говорит о своей личной жизни и считает это совершенно ненужным. Однако недавно он все-таки не смог молчать.

Известно, что с 2018 года звезда встречается с менеджером Молли Гурвиц. Девушка младше артиста на 22 года. Как известно, любви все возрасты покорны, вот и наш герой не устоял. Он сообщил, что сделал любимой предложение, и она сказала ему "да". Он рассказал, что счастлив потому, что все это время встречался с самой потрясающей женщиной в мире.

Ранее в социальной сети Гурвиц делилась трогательными сообщениями для Перри на День святого Валентина. Все праздники пара всегда проводила вместе.

Напомним, о личной жизни Мэттью Перри до невесты неизвестно практически ничего. Единственные два факта, потрясающие поклонников – его отношения с Джулией Робертс в конце 90-х и практически шестилетний роман с красавицей Лиззи Каплан.

О нынешних страстях звезды ходили легенды: СМИ выпускали огромное количество разных заголовков, возлюбленные якобы расставались, но вновь принимали решение быть вместе, а поклонники постоянно переживали.

Также ранее сообщалось, что грядет возвращение всеми любимого сериала. В начале года руководство WarnerMedia опубликовало новость: спецвыпуск со всеми главными героями выйдет в мае 2020 года. Съемки должны были пройти в Бербанке, где практически 30 лет назад и началась эта история. В связи с пандемией премьера была перенесена на начало 2021 года, а Дэвид Швиммер, сыгравший в сериале Росса Геллера, рассказал, что продолжения сериала не будет. Это будет интервью, где они соберутся вместе, спустя годы.





