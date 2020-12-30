Украины не существует: звезда "Друзей" сделала неожиданное заявление и схлестнулась с репортером

Звезда сериала "Друзья" заявила, что Украины не существует. Лиза Кудроу снялась в псевдодокументальной картине от стриминговой платформы Netflix.

В провокационной картине "Смерть 2020-му" Кудроу играет эксперта в области политики. Персонаж артистки комментирует события, произошедшие в уходящем году.

В кадре Лиза Кудроу отвечает на вопрос об импичменте американскому президенту Дональду Трампу. Демократы хотели отстранить главу государства от должности. Политика обвиняли в давлении на лидера Украины Владимира Зеленского.

"Нет такого места, как Украина", – уверенно говорит героиня Кудроу. "Да, есть..." – спорит с ней репортер за кадром. "Я предпочитаю верить, что нет", – схлестнулась в словесной баталии с журналистом блондинка.

Естественно, заявление Лизы Кудроу в кадре – шутка. Картина "2020, тебе конец!" – это комедийный псевдодокументальный фильм. Артистам, играющим в картине, достались роли ученых, политиков, экспертов и рядовых американцев. Герои ленты комментируют события 2020 года. Вместе со звездой сериала "Друзья" в картине снялись Хью Грант, Лесли Джонс, Сэмюэл Л. Джексон. Сценарий фильма "2020, тебе конец!" написал один из создателей телепроекта "Черное зеркало".

Отметим, что героиня Лизы Кудроу в новом проекте от Netflix многим пользователям Сети напомнила персонажа актрисы из сериала "Друзья" Фиби Буффе. По мнению комментаторов, фраза: "Я предпочитаю верить, что нет" очень характерна для взбалмошной девушки из ситкома.