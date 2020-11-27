Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Мэттью Перри Актер, сценарист

  • Дата рождения: 19 августа 1969
  • Место рождения: Уильямстаун, Массачусетс, США
  • Знак зодиака: Лев
  • Рост: 183
  • Вес: 95

Биография

Мэттью Перри родился в Уильямстауне. Его мать – журналист, бывший пресс-секретарь премьер-министра Пьера Трюдо, а отец – актер и модель.

Он вырос в Канаде, в детстве усердно занимался большим теннисом и был успешен среди юниоров. В 15 лет Перри переехал в Лос-Анджелес, чтобы обучиться актерскому мастерству и поступил в школу Бакли в Шерман-Оукс.

В 80х он сыграл роль Чезза Рассела в сериале "Второй шанс". Однако настоящая популярность пришла к нему в 1994 году, когда в эфир начал выходить культовый сериал "Друзья", просуществовавший десять сезонов.

В 2004 году Мэттью Перри также дебютировал как режиссёр, поставив один из эпизодов сериала "Клиника". В данный момент он продолжает свою актерскую и режиссерскую деятельность.

Личная жизнь

О своей личной жизни Мэттью Перри распространяться не любит. Известно только, что в 90-х около года он встречался с легендарной Джулией Робертс, а с 2006 по 2012 год с актрисой Лиззи Каплан. Недавно стало известно, что Перри сделал предложение своей девушке Молли Гурвиц, в отношениях с которой он состоит с 2018 года.

Интересные факты

  • Несмотря на популярность сериала "Друзья", за пару съемочных дней в сериале "Западное крыло" Перри получил больше номинаций на Эмми, чем за все десять сезонов культового сериала.
  • Роль Николоса в фильме "Девять ярдов" была специально написана для Мэттью. В Голливуде его очень ценят.
  • В картине "Поспешишь, людей насмешишь" Мэттью Перри снялся вместе со своим отцом.
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