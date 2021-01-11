"Кто-то поступал без особого на то желания": в ГИТИСе ответили на слухи об отчислении сына Табакова

В личном аккаунте в соцсетях Григорий Заславский сообщил, что Павел Табаков продолжает учиться в ГИТИСе на продюсерском факультете. 25-летний наследник актрисы Марины Зудиной и режиссера Олега Табакова числится на четвертом курсе.
Молодой Табаков учится заочно, так как параллельно работает. Заславский уверил, что у отпрыска мэтра нет академической задолженности. В конце декабря Павел на отлично сдал экзамен по истории театрального дела. Каждые полгода Табаков месяц с утра до вечера ходит на занятия.
Ректор Российского института театрального искусства добавил, что никто не просил за Павла Табакова, не требовал для него особого отношения. Поступал наследник знаменитости тоже без всякой протекции.
"Немного я знаю случаев, чтобы в ГИТИС кто-то поступал без особого на то желания и без подготовки", – подчеркнул Григорий Заславский.
Отметим, Павел Табаков сейчас активно снимается. В 2020-м вышло несколько заметных проектов с его участием, например, "Беспринципные", "Доктор Лиза", "Колл-центр".
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