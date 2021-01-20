"Встречаются суперредко": Муцениеце посмеялась над размером достоинства Прилучного

Звезда отечественного экрана колко высказалась о бывшем муже Павле Прилучном. Агата Муцениеце прокомментировала размер гениталий знаменитости.

Актриса появилась в эфире собственного ютуб-шоу "МамBook". Знаменитость вместе с гостями и экспертами обсудила тему секса после родов.

Агата Муцениеце интересовалась у медиков, как скоро женщина, родившая ребенка, может вернуться к половой жизни. Артистка не стала скрывать, что после появления детей ее мучил этот вопрос. Знаменитость, став мамой, столкнулась с множеством проблем в том числе и в интимной сфере.

Доктор уверил Агату, что в данном случае все индивидуально. Возврат к сексуальной жизни после родов зависит от размера полового органа партнера.

Муцениеце пришла к выводу, что первые 40 дней после появления малыша о половом акте и речи быть не может. "Конечно, большие члены встречаются суперредко. Не в обиду моему бывшему", – пошутила над Павлом Прилучным артистка.

Спустя время Прилучному опять досталось на орехи от бывшей жены. Когда гостья проекта певица Анна Седокова не смогла вспомнить имя артиста, Агата Муцениеце отметила, мол, звезду "Мажора" давно все забыли.

"Так и надо. Никто уже не помнит, как его зовут. Да и пошел он", – рассмеялась артистка.

Как писали "Дни.ру", Агата Муцениеце и Павел Прилучный были мужем и женой девять лет. Знаменитости развелись в середине лета 2020 года. У пары двое детей – Тимофей и Мия.